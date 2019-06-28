ПАСЕ распространила обращение в связи с азербайджанскими заложниками

В рамках летней сессии ПАСЕ азербайджанская делегация провела мероприятие, посвященное азербайджанским гражданским лицам Дильгаму Аскерову и Шахбазу Гулиеву, которые находятся в армянском плену, сообщает Trend.

На мероприятии была предоставлена информация о тяжелых условиях содержания азербайджанских заложников, о том, что их жизнь и здоровье находятся под угрозой. Участники мероприятия направили соответствующее обращение генсеку Совета Европы, Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и уполномоченному по правам человека структуры. Оно было подписано европейскими парламентариями и размещено на сайте структуры.

В обращении говорится о том, в каких условиях граждане Азербайджана были взяты в заложники, и содержатся призывы об их освобождении.

| 2019-06-28T15:29:30+00:00 28 июня 2019, 18:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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