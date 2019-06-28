ПАСЕ распространила обращение в связи с азербайджанскими заложниками

В рамках летней сессии ПАСЕ азербайджанская делегация провела мероприятие, посвященное азербайджанским гражданским лицам Дильгаму Аскерову и Шахбазу Гулиеву, которые находятся в армянском плену, сообщает Trend.

На мероприятии была предоставлена информация о тяжелых условиях содержания азербайджанских заложников, о том, что их жизнь и здоровье находятся под угрозой. Участники мероприятия направили соответствующее обращение генсеку Совета Европы, Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и уполномоченному по правам человека структуры. Оно было подписано европейскими парламентариями и размещено на сайте структуры.

В обращении говорится о том, в каких условиях граждане Азербайджана были взяты в заложники, и содержатся призывы об их освобождении.