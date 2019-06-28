ПАСЕ призвали не допустить размещение сирийских армян в Карабахе

Член азербайджанской делегации в ПАСЕ Ганира Пашаева обвинила Армению в размещении сирийских армян в оккупированном Нагорном Карабахе.

По сообщению Report, в ходе обсуждения проекта резолюции «Ситуация в Сирии: Перспективы политического решения» Ганира Пашаева призвала ПАСЕ оказать давление на Армению.

Она отметила, что война, продолжающаяся на протяжении нескольких лет, привела к тяжелейшему гуманитарному кризису со времен Второй мировой войны. Азербайджанский депутат призвала оказать поддержку сирийцам, вынужденным спасать свои жизни бегством от трагедии: «Недопустимо использовать трагедию этих людей в грязных политических играх. Поэтому я призываю миссию ПАСЕ расследовать факт размещения Арменией сирийских армян на оккупированных землях Азербайджана и подчеркиваю важность положить конец этому. Армения размещает их не на своей территории, а на оккупированной азербайджанской земле, что наносит огромный ущерб процессу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

| 2019-06-28T16:15:55+00:00 28 июня 2019, 20:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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