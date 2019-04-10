ПАСЕ призвала Россию заплатить взнос в бюджет СЕ

ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Всего проголосовал 151 парламентарий, из них 105 – за резолюцию, 30 — против и 16 — воздержались.

В проекте принятой резолюции указывается, что ПАСЕ «призывает Российскую Федерацию в соответствии с ее уставными обязательствами назначить делегацию в Ассамблею и возобновить обязательную выплату взноса в бюджет Организации (Совета Европы), невыполнение которой может привести к приостановке ее прав на представительства в обоих уставных органах, если Комитет министров (иностранных дел — уставной орган Совета Европы) решит применить статью 9 Устава (Совета Европы)».