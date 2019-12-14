ПАСЕ пришлет 30 наблюдателей в Азербайджан

Накануне состоялось заседание Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в ходе которого обсуждалось официальное приглашение для наблюдения за ходом внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 9 февраля в Азербайджане.

Как сообщил журналистам руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов, после обсуждения на заседании официальное приглашение Азербайджана было признано приемлемым.

«Было принято решение о создании наблюдательной миссии. На основании этого решения наблюдательная миссия в составе 30 человек от всех партий, представленных в ПАСЕ, 9 февраля приедет в Азербайджан для наблюдения за ходом внеочередных парламентских выборов. В эту наблюдательную миссию входят и докладчики», — сказал он.

| 2019-12-14T10:14:33+00:00 14 декабря 2019, 11:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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