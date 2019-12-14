ПАСЕ пришлет 30 наблюдателей в Азербайджан

Накануне состоялось заседание Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в ходе которого обсуждалось официальное приглашение для наблюдения за ходом внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 9 февраля в Азербайджане.

Как сообщил журналистам руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов, после обсуждения на заседании официальное приглашение Азербайджана было признано приемлемым.

«Было принято решение о создании наблюдательной миссии. На основании этого решения наблюдательная миссия в составе 30 человек от всех партий, представленных в ПАСЕ, 9 февраля приедет в Азербайджан для наблюдения за ходом внеочередных парламентских выборов. В эту наблюдательную миссию входят и докладчики», — сказал он.