ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, открывающие путь к возвращению делегации РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Доклад поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались, передает ТАСС.

В правила работы ПАСЕ, согласно документу, будет добавлена формулировка, гласящая, что «права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий».

Кроме того, в документе указано, что ассамблея постановляет «пригласить парламенты государств — членов Совета Европы, которые в настоящий момент не представлены в ассамблее (Россия и Босния и Герцеговина), направить на рассмотрение заявки на участие в июньской сессии».

«Эти заявки должны быть представлены ПАСЕ для их ратификации на следующем заседании после их передачи», — подчеркивается в документе. «Ассамблея постановляет, что изменения в правилах процедуры, изложенные в настоящей резолюции, вступают в силу с момента ее принятия», — гласит последний пункт резолюции.