ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, открывающие путь к возвращению делегации РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Доклад поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались, передает ТАСС.

В правила работы ПАСЕ, согласно документу, будет добавлена формулировка, гласящая, что «права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий».

Кроме того, в документе указано, что ассамблея постановляет «пригласить парламенты государств — членов Совета Европы, которые в настоящий момент не представлены в ассамблее (Россия и Босния и Герцеговина), направить на рассмотрение заявки на участие в июньской сессии».

«Эти заявки должны быть представлены ПАСЕ для их ратификации на следующем заседании после их передачи», — подчеркивается в документе. «Ассамблея постановляет, что изменения в правилах процедуры, изложенные в настоящей резолюции, вступают в силу с момента ее принятия», — гласит последний пункт резолюции.

| 2019-06-25T09:30:55+00:00 25 июня 2019, 11:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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