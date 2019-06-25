ПАСЕ и думы: Азербайджан с Арменией оказался в одной лодке

В ночь на 25 июня произошло событие, которое может кардинально изменить политическую расстановку сил в Европе. Потому, что произошло классическое, ранее уже приводившее мир к катастрофе, умиротворение агрессора. В результате той ошибочной политики, которая велась в конце 30-х годов прошлого века, мир получил Вторую мировую войну и десятки миллионов погибших. Сейчас опасности такого рода масштабной войны нет, но мы уже давно живем в эпоху, когда ведутся «гибридные войны», по результатам которых захватываются территории независимых государств.

Итак, для начала напомню, что Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. Аннексированный украинский Крым Россия возвращать не собирается и даже не раз говорила, что этот вопрос для нее не является предметом обсуждения. Прекращать поддержку сепаратистов в Донбассе российская сторона также не намерена. Она вообще продолжает заявлять, что в Украине идет гражданская война, а РФ тут не при чем. И это после огромного числа документальных доказательств участия россиян в войне против Украины в Донбассе, после огромного числа гробов, что вернулись в разные города РФ из Донбасса.

Как видим, не устранена причина, по которой РФ была лишена голоса в ПАСЕ. Тем не менее, в ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, который позволяет России вернуться в ассамблею. И тут уместно напомнить, что в знак протеста в 2017 году Россия остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн. в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что РФ выплатит Совету Европы долг по взносам (около €60 млн), если ПАСЕ «устранит угрозу дискриминации национальных делегаций».

Этот шантаж подействовал. Получилась ситуация, прямо как из известного анекдота — кто вы я уже понял, осталось о цене договориться. Кстати, инициаторами снятия ограничений с России стали Германия и Франция. Политики из этих стран давно уже жалуются на то, что санкции ЕС против РФ обходятся в миллиарды евро недополученной прибыли. Так что, вполне может быть, вскоре мы увидим и полное снятие всех санкций ЕС с РФ. Без возврата Крыма Украине, к сожалению.

Собственно, кому, как не нам знать, что из себя в реальности представляет европейская политика вообще и ПАСЕ в частности. Дело в том, что мы так и не увидели за более, чем четверть века, что длится оккупация Арменией 20% территорий Азербайджана серьезного политического давления со стороны ведущих мировых держав и влиятельных международных организаций.

Против Армении так никто и не ввел санкций, ее не выдворяли из ПАСЕ и СЕ. Более того, та же Франция, которая является страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, что вроде бы занимается урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, принимала в своей стране лидера карабахских сепаратистов Бако Саакяна. Франция, устами ее президентов, многократно признавалась в любви к Армении. Не к армянам, живущим во Франции, а к Армении, которая является государством-оккупантом.

В этих условиях, увы и ах, цинизм и аморальность ведущих мировых держав не является чем-то новым. Печально тут то, что Азербайджан, являющийся жертвой оккупации, умудрился поддержать страну-оккупант. Нет, не Армению, а Россию. Все шесть представителей нашей делегации в ПАСЕ проголосовали за резолюцию об изменении санкционного механизма, что позволяет России вернуться в ассамблею. Это нонсенс! Образно говоря, нельзя требовать от мира осуждения страны-оккупанта Армении, если мы сами поддерживаем страну-оккупант!

Получается, что в вопросе демонстрации своей лояльности к РФ мы сравнялись уже с Арменией. Хотя, конечно, тут дело не в Армении и не в России. Дело тут в отсутствии последовательности с нашей стороны. Члены нашей делегации в ПАСЕ кажется забыли, помимо всего прочего, что Азербайджан входит не в ТС и ЕАЭС, а ГУАМ. А вот Грузия не забыла. Украинская и грузинская делегации проголосовали в полном составе против резолюции (11 и пять депутатов). Кроме того, Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

С недавних пор стало модно говорить о том, что Грузия стала про-российской по причине огромного влияния на политику этой страны со стороны олигарха Бидзины Иванишвили. Так вот, как видим, в принципиальных вопросах Грузия остается на прежних позициях. Она, являющаяся жертвой оккупации осуждает оккупантов. Как российских, так и армянских. Всегда. Потому, что знает, сколь далеко в реальности могут зайти аппетиты российской стороны. А в РФ, особенно в последние дни, открыто рассуждают о планах по расчленению Грузии.

Понимают величину российской угрозы и депутаты ПАСЕ из прибалтийских стран. Не удивительно, что представители Латвии (три), Литвы (четыре) и Эстонии (три депутата) проголосовали против данной резолюции. Принятие, которой лишь укрепит позиции про-российских сил в Украине. Они и без того слишком вольготно себя чувствуют. Достаточно вспомнить, как открыто на прием к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву летали украинские политики Юрий Бойко и Виктор Медведчук. Оба они, с огромной долей вероятности, будут заседать в Верховной Раде нового созыва.

Кроме того, 14 июня стало известно, что телеканал Zik купил Тарас Козак, нардеп от «Оппозиционного блока». Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и «112 Украина». Он объединил три своих информационных телеканала — «112 Украина», NewsOne и ZIK — в медиахолдинг «Новости», который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов «112 Украина», NewsOne и Прямого канала). А кто такой пан Козак? Это человек Медведчука.

Как уже с грустью констатируют украинские эксперты, таким образом, РФ, через Медведчука и его СМИ, готовит информационное поле, которое будет поддерживать агрессию и готовить общественное мнение в Украине к сдаче граждан Украины и оккупированных территорий. И еще. Надо бы напомнить, что в США тот же Медведчук находится под санкциями. А в Украине он расширяет медиаимперию и нефтегазовый бизнес. И в этих условиях возмущение украинской стороны реально имевшим место фактом поощрения российской агрессии со стороны ПАСЕ звучит не так убедительно. Увы, но таким образом, как бы это парадоксально не звучало, Украина сама содействовала ситуации, при которой карта Европы может сильно измениться.