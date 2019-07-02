«Партизани» теряет полузащитника перед матчем с «Карабахом»

Соперник азербайджанского «Карабаха» по 1-му квалификационному раунду Лиги чемпионов по футболу – албанский «Партизани» – не сможет воспользоваться услугами полузащитника Юргена Барди в предстоящих встречах со «скакунами».

Хавбек получил травму и пока еще не может восстановиться после травмы. Ожидается, что его заменит ганец Эммануэль Менса.

Отметим, что сегодня «Партизани» проведет последний товарищеский матч на сборах в Словении, после чего вернется в Албанию, где и продолжит подготовку к предстоящему первому матчу против «Карабаха».

| 2019-07-02T12:51:34+00:00 2 июля 2019, 13:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss