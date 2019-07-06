Партия Зеленского подала в суд на решение о новой жеребьевке

Ранее Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьевку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах, передает РИА Новости. Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что комиссия будет обжаловать решение суда. Центральная избирательная комиссия отметила, что в случае повторной жеребьевки партий на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля будет невозможно в срок напечатать нужное число бюллетеней.

«Политическая партия «Слуга народа» подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке», — сообщила пресс-служба партии.

В партии назвали причины, по которым обжалуют решение о повторной жеребьевке, среди них невозможность вовремя перепечатать бюллетени к выборам, трата госсредств и средств партий на материалы, а также введение в заблуждение избирателей, которые могли уже запомнить в избирательном списке номер партии, которая им импонирует.