Партия Зеленского набирает более 42% на выборах в Раду

Пять политических сил проходят в новый состав Верховной рады по партийным спискам. Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины по результатам обработки 30,9% протоколов.

Лидерство удерживает партия сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа», которая набирает 42,12% голосов. На втором месте укрепилась «Оппозиционная платформа — За жизнь»: результат партии Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича составляет 12,69%. Далее с ощутимым отрывом следуют «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко с 8,7%, «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко 8,2% и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука с 6,4%.

Внеочередные выборы в Верховную раду состоялись в воскресенье. По партийным спискам прошедшие в парламент партии получат 225 мандатов, еще 199 депутатов избираются в одномандатных округах.