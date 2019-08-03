Партия «Слуга народа» получила 124 депутатских мандата

Партия «Слуга народа» победила на внеочередных выборах в Верховную раду, набрав 43,16% голосов. Об этом заявила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук, подводя официальные итоги парламентских выборов, прошедших 21 июля.

В парламент, согласно результатам подсчета всех голосов избирателей, прошли еще четыре партии. «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила поддержку 13,05% голосов, «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко — 8,18%, «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко — 8,10% и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука — 5,82%.

«Слуга народа» по партийному списку на выборах в Раду получила 124 депутатских мандата.

Партию поддержали 6,3 млн человек.