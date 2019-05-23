Партия премьер-министра Индии Моди победила на выборах

Правящий в Индии «Национальный демократический альянс» (НДА) во главе c партией «Бхаратия джаната парти» (БДП) по итогам подсчета голосов перешагнул рубеж в 272 места, необходимый для победы на парламентских выборах, сообщает РИА Новости.

Согласно данным ЦИК, по итогам подсчета голосов почти во всех округах «Бхаратия джаната парти» одержала победу на всеобщих выборах, получив 288 из 543 мест в парламенте. Сколько мандатов получила возглавляемая партией политическая коалиция «Национальный демократический альянс» (НДА), как ожидается, объявят к вечеру четверга.