Партия Нетаньяху уступает конкуренту после подсчета 90% голосов на выборах в Израиле

«Ликуд» Биньямина Нетаньяху по результатам подсчета 90% голосов на состоявшихся 17 сентября парламентских выборах отстает на одно кресло в Кнессете (парламенте) от основного конкурента — блока «Кахоль-Лаван» бывшего главы Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганца. Об этом сообщила в среду Центральная избирательная комиссия Израиля.

На данный момент «Кахоль-Лаван» получает 32 места из 120 кресел в Кнессете, «Ликуд» — 31. На третьем месте — «Объединенный арабский список», которому отходят после подсчета 90% голосов 13 депутатских мандатов. Девять кресел в парламенте получает партия русскоязычных израильтян «Наш дом — Израиль» (НДИ) бывшего министра обороны еврейского государства Авигдора Либермана, религиозные партии ШАС и «Объединенный иудаизм Торы» пока имеют девять и восемь мест в Кнессете соответственно, правая партия «Ямина» бывшего министра юстиции Аелет Шакед — семь, блок левых партий «Авода-Гешер» — шесть, «Демократический союз» — пять кресел. В выборах участвовали 29 партий, но остальные пока не могут преодолеть электоральный барьер в 3,25%.

Как отмечает государственное радио Израиля Kan, блок центристских и левых партий на настоящий момент контролирует 56 мест в Кнессете, правые и религиозные партии, на которые опирается Нетаньяху, лишь 55. Ни центристы, ни правые пока не в состоянии сформировать минимально необходимую коалицию из 61 депутата без поддержки НДИ Либермана, отмечает радиостанция.

В своих выступлениях перед сторонниками в ночь после выборов Либерман и Ганц призвали к созданию по итогам выборов широкого правительства единства, Нетаньяху же пообещал начать формирование сионистского правительства, что означает, что в него не войдут представители арабских партий.(ТАСС)