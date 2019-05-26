Партия Меркель лидирует на выборах в ЕП в Германии

Правящий в стране Христианско-демократический союз лидирует на выборах в Европарламент в Германии, их традиционно основной соперник социал-демократы только третьи, на втором месте «Зеленые», таковы данные exit polls, опубликованные в воскресенье телеканалом N24.
По предварительному прогнозу, ХДС вместе с баварскими соратниками из Христианско-социального союза получает 28%, «Зеленые» — 22%, Социал-демократическая партия Германии – 15,5%.
У евроскептиков из «Альтернативы для Германии» 10,5%.
У «Левых» и либеральной Свободной демократической партии – по 5,5%.
В 2014 году ХДС/ХСС получили 35%, СДПГ 27%, «Зеленые» 11%, «Альтернатива» и «Левые» по 7%, либералы 3,5%.