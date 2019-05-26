Партия Меркель лидирует на выборах в ЕП в Германии

По предварительному прогнозу, ХДС вместе с баварскими соратниками из Христианско-социального союза получает 28%, «Зеленые» — 22%, Социал-демократическая партия Германии – 15,5%.

У евроскептиков из «Альтернативы для Германии» 10,5%.

У «Левых» и либеральной Свободной демократической партии – по 5,5%.