Партия ХДС побеждает на выборах в Гессене

Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель побеждает на выборах в парламент федеральной земли Гессен, набрав 27% голосов, что на 11,3% меньше, чем на прошлых выборах. Таковы данные предварительного подсчета голосов, представленные в понедельник телеканалом ARD.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получает 19,8% голосов, потеряв 10,9% по сравнению с предыдущими выборами.

«Зеленые» также набирают 19,8%, «Альтернатива для Германии» — 13,1%. Свободная-демократическая партия (СвДП) получает 7,5%, Левая партия (ЛП) — 6,3%.

По данным телеканала, на настоящий момент результаты подсчитаны во всех 55 избирательных округах Гессена.

Правом голоса в Гессене обладают 4,4 млн человек. Крупнейшим городом является Франкфурт-на-Майне.

Сейчас в этой федеральной земле действует правительство в составе ХДС и «зеленых», на данный момент у этой коалиции есть минимальное большинство, но оно может быть утрачено по мере подсчета голосов. В этом случае им придется включить в кабмин еще одну партию.

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