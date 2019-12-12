Партия Джонсона может получить на выборах наибольшую поддержку за 40 лет

Консервативная партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может получить максимальную за последние 40 лет поддержку избирателей на выборах в парламент Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, опубликованные газетами Evening Standard и Financial Times в четверг — день голосования.

Как проведенное компанией Ipsos MORI исследование, в котором принимали участие 2,2 тыс. человек, так и данные всех последних предвыборных опросов, сведенные воедино Financial Times, предсказывают, что за правящую партию тори на проходящих выборах проголосуют 43-44% избирателей, а за оппозиционную Лейбористскую — 33%. В последний раз подобный результат консерваторы показывали в 1979 году, когда во главе с Маргарет Тэтчер партия набрала на выборах 43,9% голосов. Однако не исключены и сюрпризы, поскольку почти четверть британцев, опрошенных Ipsos MORI по заказу Evening Standard, заявили, что пока еще не окончательно определились со своим выбором.(ТАСС)