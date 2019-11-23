Партия Brexit ужесточит иммиграционные правила, если войдет в британское правительство

Партия Brexit, созданная в феврале Найджелом Фаражем, намерена ужесточить иммиграционные правила и провести масштабные политические реформы, если придет к власти по итогам парламентских выборов в Великобритании, которые намечены на 12 декабря. Об этом, как передает ТАСС, говорится в предвыборной программе партии, которую в пятницу представил Фараж.

«Brexit для нас не конец, а лишь начало остро необходимой политической революции, — заявил политик в своем выступлении, которое транслировал телеканал Sky News. — Никогда раньше доверие людей к государственной политике, избирательной системе и политикам не находился на столь низком уровне. Мы в Партии Brexit — новые радикалы, и мы хотим привести нашу политику и демократию в соответствие с требованиями XXI века».

Одним из главных обещаний Фаража является пересмотр текущих иммиграционных правил с тем, чтобы число иммигрантов в стране не увеличивалось за год более чем на 50 тыс. В 2018 году этот показатель составил 226 тыс. человек, оказавшись при этом самым низким за последние шесть лет. Консервативное правительство Бориса Джонсона обещает довести его до 100 тыс. человек или меньше.

| 2019-11-23T00:52:21+00:00 23 ноября 2019, 07:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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