Парниковый эффект: глобальная угроза или мировая афера?

О глобальном потеплении и борьбе с ним в мире говорят уже долгие годы. Одной из причин изменения климата называют деятельность человека, а именно выбросы в атмосферу большого количества парниковых газов. Страны, подписавшие Парижское соглашение по климату, в том числе Азербайджан, взяли на себя обязательства по декарбонизации для недопущения повышения средней температуры на Земле более чем на 2 градуса по Цельсию к концу XXI века.

Но эти меры требуют больших затрат. Так, согласно отчету Morgan Stanley, странам придется потратить 50 триллионов долларов на пять областей технологий к 2050 году, чтобы сократить выбросы и достичь цели Парижского соглашения.

Азербайджан, по данным Агентства по регулированию энергетических вопросов при министерстве энергетики, выбрасывает в окружающую среду лишь около 0,11 процента парниковых газов. К 2030 году планируется сокращение выбросов на 35% по сравнению с 1990 годом.

Если наша страна и дальше собирается развивать нефтегазовую промышленность, то выбросы парниковых газов в атмосферу, наоборот, будут увеличиваться. Об этом # сказал председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. Также нужно учитывать тот факт, что автомобильный парк страны из года в год растет, а ведь машины являются одним из источников парниковых газов.

«Конечно, можно перейти на сжиженный газ, но если учесть, что население страны быстро увеличивается, а технологии до нас доходят медленно, в ближайшем будущем в массовом порядке вряд ли это произойдет. К тому же, многие говорят об экологичности электромобилей, но тут палка о двух концах. Так, производство батарей, которые им необходимы, совсем не на пользу экологии»,–сказал эксперт.

Вообще, по его словам, согласно последним исследованиям, парниковый эффект – не что иное, как бизнес проект, а не реальная угроза.

«Вспомнить хотя бы, запрещенный на основании Монреальского протокола хладагент фреон, который в СССР выпускался в больших объемах для использования в холодильниках, кондиционерах и т.д. Тогда говорили, что он, якобы, негативно влияет на озоновый слой, и его надо заменить. Но потом оказалось, что это не так. В СССР из-за запрета на использование фреона были закрыты 3 крупных завода. Множество людей осталось без работы, а кто-то заработал на этой афере баснословные деньги»,–заявил Н.Агаев.

По его словам, один крупный действующий вулкан может выделить больше CO2, чем все человечество.

Тем не менее, это не означает, что не нужно совершенствовать технологии. Нужны технологии, которые поглощают, а не выделяют тепло. Над этим должны работать химики- технологи, подчеркнул эксперт.

Глава Национального Центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов заявил #, что в нашей стране производства фактически нет и выделять парниковые газы нечему. Один из основных источников парниковых газов – сельскохозяйственные отходы. Он отметил необходимость их переработки.

По словам Т.Зейналова, влияние человека на климат сильно преувеличивается, и парниковый эффект – это фикция, выгодная коммерсантам, международным корпорациям, занимающимся поставкой высокотехнологичных решений в данной сфере.

Эколог Фикрет Джафаров отмечает, что основной уровень загрязнения парниковыми газами – энергетическая сфера и транспорт. Но сейчас наша страна много делает, чтобы сократить уровень загрязнений, в частности в этом направлении работает SOCAR. Кроме того, как сказал эксперт #, готовятся жесткие меры по утилизации старых авто.

«При сжигании ископаемого топлива, в том числе бензина, парниковые газы выбрасываются в окружающую среду. Современные машины оборудованы специальным механизмом- катализатором, который сводит выброс парниковых газов к минимуму. Если у нас будет внедрен стандарт Евро 5, то половина автомобильного парка не сможет ездить по дорогам»

По словам Ф.Джафарова, больше всего парниковых газов выбрасывает в результате своей деятельности человек. Однако и сельскохозяйственные животные являются их источником, впрочем, современные технологии на фермах, позволяют избежать вреда для экологии.

«Кто-то считает, что повышения температуры на Земле нет, а наоборот наблюдается похолодание. Но реальные измерения температуры показывают, что это не так. Дней с максимально жаркой погодой из года в год становится все больше. Изменились атмосферные потоки, что приводит к наводнениям. Взять, например, недавние страшные наводнения во Франции. Все чаще происходят лесные пожары в Америке и в России, причем в зоне сильной влажности. Горят деревья и торфяники. Лесные пожары – последствие высоких температур»,–отметил Ф.Джафаров.

Даже позиция президента США Дональда Трампа по поводу парникового эффекта в последнее время изменилась, говорит он. Трамп признал, что человечеству угрожает климатическая катастрофа, хотя раньше отрицал это. По словам эксперта, если США изменит свою позицию по этому вопросу ситуация улучшится, ведь эта страна выбрасывает в атмосферу большое количество парниковых газов. Напомним, что в 2017 году США объявили о выходе из Парижского соглашения по климату.