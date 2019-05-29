«Парни из Баку» оценят молодежь

Объявлены имена жюри финала Азербайджанской телевизионной ATV – лиги и «Кубка Чемпионов — 2019».

Как сообщили # в пресс – службе Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых, судить игру будут:

чемпионы XX века в составе команды КВН «Парни из Баку» Мурад Дадашев и Вадо Коровин, популярная певица Роза Зергерли, исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров и руководитель Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых Рашад Азизов.

Напомним, что две важнейшие игры пройдут в один день — 31 мая в Бакинском Конгресс центре.

За «Кубок Чемпионов поборются команды «Город 313» (Северная Осетия), «Добрые Люди» ( Дагестан) и «АзНефть» (Азербайджан).

В финале телевизионной ATV – лиги встретятся команды Xalqin Uşaqlari, Сборная БГУ, Azii 19:20, ФизАка, Subaylar (Сумгайит) и Женский Батальон.

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