«Парни из Баку» оценят молодежь

Объявлены имена жюри финала Азербайджанской телевизионной ATV – лиги и «Кубка Чемпионов  — 2019».
Как сообщили # в пресс – службе Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых, судить игру будут:

чемпионы XX века в составе команды КВН «Парни из Баку» Мурад Дадашев и Вадо Коровин, популярная певица Роза Зергерли, исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров и руководитель Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых Рашад Азизов.

Напомним, что две важнейшие игры пройдут в один день — 31 мая в Бакинском Конгресс центре.

За «Кубок Чемпионов поборются команды «Город 313» (Северная Осетия), «Добрые Люди» ( Дагестан) и «АзНефть» (Азербайджан).

В финале телевизионной ATV – лиги встретятся команды  Xalqin Uşaqlari, Сборная БГУ,  Azii 19:20, ФизАка, Subaylar (Сумгайит) и Женский Батальон.

Информационным партнером мероприятия являются Zerkalo.az и Ayna.az

| 2019-05-29T15:11:32+00:00 29 мая 2019, 16:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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