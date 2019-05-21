Парламентские выборы в Украине пройдут в июле

Внеочередные выборы в Верховную раду пройдут 21 или 28 июля. Об этом сообщила во вторник журналистам первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко после консультаций с президентом страны Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

«Президент такой указ планирует подписать не сегодня, а в ближайшие дни. Чтобы придерживаться сроков, выборы объявят за 60 дней. Они могут состояться 21 или 28 июля», — сказала она.

В то же время лидер фракции Радикальной партии в украинском парламенте Олег Ляшко назвал дату 21 июля. «Президент и лидеры фракций предварительно договорились о проведении досрочных выборов. Указ о роспуске Рады и внеочередных выборах выйдет, скорее всего, завтра, выборы — ориентировочно 21 июля», — сказал он по итогам консультаций у Зеленского. До этого времени, отметил Ляшко, следует изменить избирательное законодательство.