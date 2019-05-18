Парламентские выборы в Австралии проходят под знаком изменения климата

В Австралии в субботу, 18 мая, будет избран новый парламент. Первые избирательные участки в стране открылись в полночь субботы по среднеевропейскому времени.

Более 16 миллионов человек в Австралии имеют право отдать свой голос на парламентских выборах. На основе всенародного голосования, результаты которого, как ожидается, будут подведены уже к вечеру субботы, определится судьба 151 мандата в нижней палате парламента и 78 мест в Сенате, передает Deutsche Welle.

Главными соперниками на выборах нынешнего года считаются нынешний премьер-министр Австралии, возглавляющий партию либералов, Скотт Моррисон и глава Лейбористской партии Билл Шортен. При этом, согласно соцопросам, преимущество накануне выборов было на стороне представителя лейбористов.

| 2019-05-18T09:18:08+00:00 18 мая 2019, 10:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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