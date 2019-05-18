Парламентские выборы в Австралии проходят под знаком изменения климата

В Австралии в субботу, 18 мая, будет избран новый парламент. Первые избирательные участки в стране открылись в полночь субботы по среднеевропейскому времени.

Более 16 миллионов человек в Австралии имеют право отдать свой голос на парламентских выборах. На основе всенародного голосования, результаты которого, как ожидается, будут подведены уже к вечеру субботы, определится судьба 151 мандата в нижней палате парламента и 78 мест в Сенате, передает Deutsche Welle.

Главными соперниками на выборах нынешнего года считаются нынешний премьер-министр Австралии, возглавляющий партию либералов, Скотт Моррисон и глава Лейбористской партии Билл Шортен. При этом, согласно соцопросам, преимущество накануне выборов было на стороне представителя лейбористов.