Парламентские выборы проходят в Финляндии

Голосование на парламентских выборах началось в Финляндии, передает ТАСС.
В общей сложности в 9.00 открылись более 900 избирательных участков по всей стране. Проголосовать на них местные жители смогут до 20.00. Первые итоги выборов будут опубликованы сразу после закрытия участков.
Напомним, правящая коалиция ушла в отставку 8 марта, но правительство продолжает исполнять свои обязанности до окончания срока полномочий по указу президента.
Прошлые парламентские выборы прошли в Финляндии весной 2015 года (aif.ru(