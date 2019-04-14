Парламентские выборы проходят в Финляндии

Голосование на парламентских выборах началось в Финляндии, передает ТАСС.

В общей сложности в 9.00 открылись более 900 избирательных участков по всей стране. Проголосовать на них местные жители смогут до 20.00. Первые итоги выборов будут опубликованы сразу после закрытия участков.

Напомним, правящая коалиция ушла в отставку 8 марта, но правительство продолжает исполнять свои обязанности до окончания срока полномочий по указу президента.

Прошлые парламентские выборы прошли в Финляндии весной 2015 года (aif.ru(

| 2019-04-14T11:22:37+00:00 14 апреля 2019, 11:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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