Парламентские выборы проходят в Финляндии

Голосование на парламентских выборах началось в Финляндии, передает ТАСС.

В общей сложности в 9.00 открылись более 900 избирательных участков по всей стране. Проголосовать на них местные жители смогут до 20.00. Первые итоги выборов будут опубликованы сразу после закрытия участков.

По результатам голосования определится состав однопалатного парламента на четыре года, а также будет сформировано правительство и назначен премьер-министр страны.

Напомним, правящая коалиция ушла в отставку 8 марта, но правительство продолжает исполнять свои обязанности до окончания срока полномочий по указу президента.

Прошлые парламентские выборы прошли в Финляндии весной 2015 года (aif.ru(