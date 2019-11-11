Парламентские выборы принесли Испании еще больше неопределенности

В понедельник Испания настроилась на многомесячную неопределенность, после того как четвертые парламентские выборы за четыре года вновь усложнили и без того непростую политическую ситуацию. Ни одна партия не получила четкого мандата на правление, в то время как ультраправые впервые за несколько десятилетий стали крупным парламентским игроком, сообщает Голос Америки.

Социалистическая партия действующего премьер-министра Педро Санчеса получила 120 мест, больше других партий, но, учитывая, что всего в палате 350 мест, ей потребуется заключать соглашения на нескольких фронтах, если она хочет править.

Санчес назначил новые выборы, после того как не получил достаточной поддержки для формирования правительства по результатам предыдущих выборов в апреле.

В своей победной речи в воскресенье он вновь пообещал «создать прогрессивное правительство». О его планах на этот счет может стать известно, когда он встретится с руководством партии позднее в понедельник.

Несмотря на то, что опросы избирателей говорили об обратном, Санчес надеялся, что результаты голосования укрепят его позиции, но в действительности его партия получила на три места меньше, чем на прошлых выборах, а его ближайший союзник, ультралевая партия «Подемос» («Мы можем!»), сократила свое представительство с 42 мест до 35.

«Санчес потерпел крах на своем плебисците и еще больше осложнил работу правительства», – с таким заголовком на первой полосе вышла испанская газета El Mundo.

В ближайшие недели депутаты должны избрать спикера палаты, после чего начнутся переговоры короля Филиппа VI с лидерами партий, по итогам которых одному из них, вероятнее всего Санчесу, будет предложено сформировать правительство.

Другой «бомбой» стали результаты ультраправой партии «Голос», которая получила 52 места и стала третьей парламентской силой после социалистов и консервативной Народной партии, получившей 88 мест.