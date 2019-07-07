Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла подготовленный Грузией проект резолюции

Пятьюдесятью голосами против трех Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла подготовленный Грузией проект резолюции, сообщает Грузия Online.

Документ из 26 пунктов касается ситуации с правами человека на оккупированных территориях Грузии. Резолюция осуждает ухудшение гуманитарной ситуации, положения с правами человека и безопасностью на оккупированных территориях Грузии, вызванное нелегальными действиями России. В связи с этим в документе указаны факты установки колючей проволоки вдоль линии оккупации, этнической дискриминация в регионах Абхазии и Южной Осетии включая убийства, пытки, жестокое обращение, похищения и незаконные задержания людей.

В проекте резолюции также решительно осуждается запрет на преподавание грузинского языка на оккупированных территориях. В документе подчеркивается, что в оккупированных регионах нарушаются фундаментальные права человека.

В проекте резолюции также жестко осуждены убийства грузинских граждан Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули, совершенные представителями оккупированных Россией территорий. В документе также говорится о гибели Ираклия Кварацхелия на незаконной российской военной базе в оккупированной Абхазии.

Подготовленный Грузией документ призывает Россию к соблюдению основополагающих норм и принципов международного права, и отозвать незаконное решение о признании т.н. независимости оккупированных территорий Грузии.