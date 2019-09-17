Парламент в следующем месяце обсудит законопроект «О высшем образовании»

В первой декаде октября в Милли Меджлисе Азербайджана будет проведено обсуждение нового законопроекта «О высшем образовании».

Об этом на заседании парламентского комитета по науке и образованию сказал глава комитета Иса Габиббейли, сообщает во вторник Trend.

По словам Габиббейли, основная работа комитета на осенней сессии будет связана с обсуждением законопроекта «О высшем образовании».

«Тем самым мы сможем подготовить отдельный законопроект по всем уровням образования, представленным в законе «Об образовании». Большим успехом комитета в прошлом году стало принятие закона «Об общем образовании», — отметил глава комитета.