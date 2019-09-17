Парламент в следующем месяце обсудит законопроект «О высшем образовании»

В первой декаде октября в Милли Меджлисе Азербайджана будет проведено обсуждение нового законопроекта «О высшем образовании».

Об этом на заседании парламентского комитета по науке и образованию сказал глава комитета Иса Габиббейли, сообщает во вторник Trend.

По словам Габиббейли, основная работа комитета на осенней сессии будет связана с обсуждением законопроекта «О высшем образовании».

«Тем самым мы сможем подготовить отдельный законопроект по всем уровням образования, представленным в законе «Об образовании». Большим успехом комитета в прошлом году стало принятие закона «Об общем образовании», — отметил глава комитета.

| 2019-09-17T16:18:25+00:00 17 сентября 2019, 19:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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