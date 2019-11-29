Парламент «умер», да здравствует парламент!

Нынешний четверг можно назвать очередной знаковой датой в новейшей истории Азербайджана. Как известно, на заседании политического совета правящей партии «Ени Азербайджан» была выдвинута инициатива о проведении досрочных выборов в Милли Меджлис. Естественно, что на заседании парламентское большинство признало целесообразным решение о роспуске Милли Меджлиса.

Чтобы понять отношение к нынешнему составу ММ, достаточно совершить мониторинг социальных сетей, их реакции на роспуск парламента. Как по мне, столь же коллективную и бурную радость граждане республики выражали в последний раз, когда Азербайджан одержал победу на международном песенном конкурсе «Евровидение». И это не удивительно. Ибо, в нынешнем составе ММ было чрезмерное количество откровенно одиозных, омерзительных персонажей.

Было там немало и тех, кто будто бы сошел с картины «Льстецы» Питера Брейгеля—младшего. Наконец, там были и те, кого впору называть морально устаревшими, лежащими бревном на пути производимых президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым реформ. Самое интересное, что они до сих пор пытаются изображать значимость, нужность и современность. Выглядит это, как попытки пенсионера ухаживать за юной прелестницей. Вроде и жалко дедушку, но он сам виноват в том, что выставляет себя на посмешище.

Да, были в нынешнем составе ММ и достойные парламентарии, реально работавшие и заслужившие уважение своих избирателей и широкой общественности. Уверен, что все они с легкостью переизберутся в ММ нового созыва. Но я уверен, что там не место таким господам, как Араз Ализаде, Хады Раджабли, Афлатун Амашев, Сабир Гаджиев. Последний и вовсе является настоящим примером того, каким не должен быть парламентарий. Это человек, который просто протирал штаны в ММ, никто не помнит ни одного его яркого выступления и заявления.

Вряд ли попадут в парламент нового созыва такие псевдо-оппозиционеры, как Гудрат Гасангулиев, Фазаил Агамалы, а также те, кто попал туда по квоте или под покровительством некоторых власть имущих. Уверен, что существенно меньше будет в парламенте нового созыва и депутатов от правящей партии «Ени Азербайджан». При этом, на мой взгляд, в ММ будет гораздо больше реально новых лиц, прошедших в парламент в качестве независимых кандидатов.

Думаю, облик законодательного органа будет обновлен на 70-80 процентов. И это будет прекрасно! Прекрасно, хотя и несколько запоздало. Глубоко убежден, что мы сейчас наблюдаем за реализацией всего того, что было запланировано еще в 2005 году. Прекрасно помню, что участие в тех парламентских выборах, в качестве независимых кандидатов или новых лиц выдвинулись многие представители нового поколения азербайджанских политиков. Но, в итоге, им создали искусственные барьеры, порой буквально протащив всеми правдами и неправдами в ММ представителей «старой гвардии». На сей раз, уверен, этого не будет.

На мой взгляд, Азербайджан получит новый ММ, в котором будет больше экономистов, юристов и лиц, свободно изъясняющихся на нескольких языках. А еще, я убежден, мы получим парламентариев, которые реально будут работать с народом, отчитываться перед ним. Да, и в нынешнем составе ММ были депутаты, о которых можно было сказать, что они являются истинными «слугами народа», но таковых было критически мало. Теперь таковыми будут все. И мы получим Милли Меджлис, который станет реальным местом для дискуссий. Не хамоватых одергиваний выступающих а-ля Октай Асадов, а реальных обсуждений над важнейшими законопроектами.

Дата внеочередных парламентских выборов еще не названа, но, на мой взгляд, их нужно провести максимально скоро, чтобы темп реформ, осуществляемых президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, поддерживался. Чтобы мы поскорее получили новый Азербайджан. Новый во всем, в том числе и в плане избавления отечественной прессы от тех, кто долгие годы ее целенаправленно уничтожал, расставляя всюду своих бездарных, но послушных людей. Роспуск ММ — это еще и колокол, который звучит по ним.

Будет ли в новом составе ММ радикальная оппозиция? Лидер оппозиционного движения ReAL Ильгар Мамедов заявил о том, что возглавляемая им организация примет участие во внеочередных парламентских выборах. И я бы хотел видеть в новом составе ММ некоторых «реаловцев». Например, Эркина Гадирли и Натига Джафарли. По крайней мере, парламент нового созыва только выиграл бы от их присутствия.

А вот у оппозиционного Национального совета демократических сил пока нет решения по поводу участия во внеочередных парламентских выборах. Но, на мой взгляд, особенно в свете последних скандалов в рядах радикальной оппозиции, у кружка поклонников Али Инсанова или Арифа Гаджилы нет шансов на попадание в ММ нового созыва. Возьмем партию «Право и справедливость», о создании которой на днях заявил экс-министр здравоохранения Азербайджана Али Инсанов.

Он сам и собранные им персонажи слишком одиозны, чтобы можно было говорить о каких-то их реальных шансах на попадание в Милли Меджлис нового созыва. Хотя, конечно, «инсановцы» вполне могут попробовать и даже рассчитывать на поддержку выходцев из Западного Азербайджана и тех, кто вчера еще был у власти, а ныне лишился ее в свете реформ Ильхама Алиева. Но, рассчитывать на что-то и получить желаемое — две большие разницы. Времена наступили другие. Азербайджан стремительно меняется, модернизируется, демократизируется, развивается.