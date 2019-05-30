Парламент Украины оставил премьер-министра на своем посту

Верховная рада не приняла отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Просьбу главы правительства об отставке поддержали в четверг 97 депутатов при 226 минимально необходимых, сообщает ТАСС.

Таким образом, правительство продолжит выполнять обязанности в полном составе.

Перед голосованием Гройсман заявил, что примет любое решение Рады. «Любое решение я приму с уважением, мое решение об отставке было не эмоциональным, это — позиция, и еще никогда в своей жизни я ни на кого не перекладывал ответственность», — сказал он.

Сразу после голосования Гройсман заявил, что готов продолжить работу, отметив, что в стране сейчас сложное положение.

| 2019-05-30T15:16:45+00:00 30 мая 2019, 18:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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