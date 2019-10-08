Парламент Турции продлил разрешение на использование войск в Сирии и Ираке

Парламент Турции на заседании во вторник продлил еще на один год разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии, свидетельствуют результаты голосования.
Согласно решению парламента, мандат на использование ВС Турции в Ираке и Сирии продлен до 30 октября 2020 года.
Парламент Турции в октябре 2014 года дал разрешение на использование национальных вооруженных сил за рубежом и пребывание на территории страны иностранных войск. Мандат действовал в течение одного года, после чего решениями парламента в 2015-2018 годах продлевался еще на год.
| 2019-10-08T20:58:46+00:00 8 октября 2019, 22:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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