Парламент Турции осудил резолюцию США о признании «геноцида армян»

Все пять фракций парламента Турции выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили принятие сенатом США резолюции о признании «геноцида армян» в Османской империи в 1915 году.

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить «геноцид армян». Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что США должны чтить «геноцид армян» путем официального признания и памяти. Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием «геноцида армян» «или любого другого геноцида», а также поощрять информирование о «геноциде армян». МИД Турции осудил эту резолюцию.