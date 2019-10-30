Парламент Турции осудил резолюцию Палаты представителей США

Генеральная Ассамблея Великого национального собрания (парламента) Турции одобрила заявление Президиума ВНСТ, в котором осуждается резолюция Палаты представителей Конгресса США по событиям 1915 года в Османском Государстве, сообщает Агентство Анадолу.

«Резолюция Палаты представителей Конгресса США, угрожающее Турции санкциями, является попыткой шантажа», — говорится в коммюнике.

В документе подчеркивается, что «Турция никогда не склоняла голову перед лицом применения санкций и решительно отвергает принятую резолюцию».

«ВНСТ решительно осуждает и отвергает тот факт, что Палата представителей Конгресса США, вопреки возражениям продемонстрировавших благоразумие и добросовестность членов Палаты представителей, придала характер резолюции тезисам, внесенным в повестку дня некоторыми кругами на основе домыслов относительно так называемого «геноцида армян», — говорится в декларации ВНСТ.