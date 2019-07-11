Парламент показал впечатляющую продуктивность в преддверии летних каникул

Накануне прошло очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса. В повестку заседания было включено 38 вопросов — это проекты поправок в законы «О судах и судьях», «О государственной пошлине», «О трудовых пенсиях», «О дорожном движении», «О государственных закупках», а также изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Административно-процессуальный кодексы и в Кодекс об административных проступках.

В частности сообщалось, что проекты поправок будут обсуждаться во втором и третьем чтениях. Кроме того, депутаты также рассмотрели законопроект «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год».

Председатель движения за демократию и благоденствие Губад Ибадоглу обратил внимание, что на вчерашнем пленарном заседании внеочередной сессии в течение одного часа были приняты решения по 35 вопросам. На предыдущем заседании парламента за день было рассмотрено 49 вопросов. В преддверии летних каникул парламент отличился высокой продуктивностью – в среднем за день национальное собрание страны рассматривало 42 вопроса, говорит Ибадоглу.

«Кстати, заслуживает внимания не только количество и скорость, с которой обсуждаются вопросы и принимаются решения, но также содержание некоторых перлов. Так, согласно поправкам к Закону Азербайджанской Республики «О государственном бюджете на 2019 год» расходы на оборону были увеличены на 150 миллионов манатов, а средства, выделенные на финансирование социальных статей государственного бюджета, сокращены на 150 миллионов манатов, чтобы сбалансировать бюджет Министерства труда и социальной защиты. В то же время сумма расходов сводного бюджета увеличилась на 215 миллионов манатов. О целях этих изменений общественность не информировали», — сказал он.

В одной из прежних публикаций http://zerkalo.az/milli-medzhlis-narushil-konstitutsiyu/ «Зеркало» отмечалась, что часто процесс принятия законопроектов Милли Меджлисом противоречит конституционному закону о нормативно-правовых актах, иные документы не проходят должное количество парламентских чтений. В статье отмечалось, что такая практика Милли меджлиса противоречит принципам правового государства и подрывает доверие, как к законодательству, так и к законодательной власти.