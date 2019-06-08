Парламент объявил Молдову «захваченным государством»

Парламент Молдовы принял декларацию «О захваченном государстве», передает РИА Новости
Сообщается, что за декларацию проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.
Отмечается, что декларация является вотумом недоверия Конституционному суду. Согласно документу, со своих постов должны уйти генеральный прокурор, глава Службы информации и безопасности, члены ЦИК, руководство Национального антикоррупционного центра и Национального органа по неподкупности, руководство Высшей судебной палаты и других правовых учреждений.
Ранее сообщалось, что Конституционный суд Молдовы признал незаконными назначение премьером республики Майи Санду и создание правительства. В субботу молдавский парламент одобрил кандидатуру Санду на должность премьер-министра.