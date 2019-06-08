Парламент объявил Молдову «захваченным государством»

Парламент Молдовы принял декларацию «О захваченном государстве», передает РИА Новости

Сообщается, что за декларацию проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.

Текст принятого документа с трибуны зачитал сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе. В декларации утверждается, что в Молдова широко распространена коррупция, а олигархи получили тотальный контроль над судами, государственные и правовые учреждения страны захвачены.

Отмечается, что декларация является вотумом недоверия Конституционному суду. Согласно документу, со своих постов должны уйти генеральный прокурор, глава Службы информации и безопасности, члены ЦИК, руководство Национального антикоррупционного центра и Национального органа по неподкупности, руководство Высшей судебной палаты и других правовых учреждений.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Молдовы признал незаконными назначение премьером республики Майи Санду и создание правительства. В субботу молдавский парламент одобрил кандидатуру Санду на должность премьер-министра.