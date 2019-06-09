Парламент Никарагуа одобрил амнистию для вовлеченных в протесты

Национальная ассамблея Никарагуа в субботу в экстренном порядке одобрила проект закона об амнистии для участников протестных акций 2018 года, передает РИА Новости.

Как говорится в опубликованном ассамблеей тексте постановления, она касается всех тех, кто принимал участие в протестах с 18 апреля прошлого года до момента вступления документа в силу. Предполагается освобождение всех заключенных по этим делам, а также аннулирование их судебных историй.