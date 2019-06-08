Парламент Молдовы возглавила лидер партии социалистов

Лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаиду Гречаный избрали председателем парламента страны, сообщает TACC.

Гречаный получила 56 голосов фракций ПСРМ и проевропейского блока Acum. Всего в голосовании принимали участие 58 депутатов.

Отмечается, что во время заседания в зале не было электричества. Также на нем отсутствовали представители Демократической партии Молдовы (ДПМ), которые в настоящее время контролируют правительство страны. Ранее вице-председатель ДПМ Андриан Канду заявил, что партия не признает решения, которые будут приняты нынешним составом парламента.

Напомним, по итогам выборов 24 февраля, в 101-местный парламент Молдовы прошли три крупных формирования. Однако в течение трех месяцев депутатам не удавалось договориться о формировании парламентского большинства.

Ранее посольства России и США в Кишиневе призвали политические силы Молдовы избежать дестабилизации ситуации в республике (aif.ru)