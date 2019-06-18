Парламент Молдовы переподчинил Службу госохраны президенту

Депутаты парламента Молдовы на заседании во вторник 61 голосом одобрили поправки в Закон о возвращении службы государственной охраны в подчинении президента, сообщила спикер Зинаида Гречаный. Закон вступит в силу со дня его принятия.

Законопроект о возвращении президенту Молдовы полномочий по управлению Службой государственной охраны был принят в окончательном чтении на прошлой неделе. Однако президент Игорь Додон отправил его на пересмотр с просьбой, чтобы документ вступал в силу со дня его принятия, а не через 30 дней, как было изначально указано в проекте.

«Поправки, предложенные по инициативе президента, одобрены 61 голосом», — заявила Гречаный.

| 2019-06-18T14:04:31+00:00 18 июня 2019, 14:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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