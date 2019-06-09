Парламент Молдовы признал незаконным правительство Филипа

Парламент Молдовы на заседании в воскресенье единогласно принял декларацию, признающую незаконным назначение Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента страны, а также отражающую намерение обратиться по данной ситуации в международные структуры, в том числе и Совет безопасности ООН, передает РИА Новости.

Парламент в воскресенье собрался на заседание, чтобы рассмотреть всего один вопрос — принять декларацию о политической ситуации в Молдове.

«Парламент Молдовы констатирует узурпацию власти бывшим правительством, утратившим доверие Молдовы, вместо мирной передачи власти было решено ответить дестабилизацией. Парламент признает незаконным правительство Филипа», — зачитала с трибуны парламента лидер блока ACUM Санду.

Также парламент призвал всех сотрудников правоохранительных органов «не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти — парламента, правительства и президента».

«Предлагаю также дополнить декларацию дополнением и обратиться в Совет Безопасности ООН для оценки ситуации», — заявил вице-спикер парламента Ион Чебан.