Парламент Молдавии обратится в ЕСПЧ из-за решений Конституционного суда

Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный сообщила, что в понедельник планирует подписать обращение в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку действиям Конституционного суда.
«Язык не поворачивается говорить о незаконности решений Конституционного суда, суд должен следить за соблюдением конституции и который сам ее нарушает. Мы обратимся в ЕСПЧ и в Венецианскую комиссию, завтра я его подпишу и наши представители его отвезут, пусть помогут нам европейские структуры и объяснят, как такое может быть в демократическом государстве», — сказала Гречаный в эфире телеканала RTR Moldova.
По ее словам, Конституционный суд, как политическое учреждение, оказался «под каблуком».
Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.(РИА Новости)