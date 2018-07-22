Парламент Кубы приступил к рассмотрению проекта новой конституции

Вместе с тем, по его словам, в новом основном законе будут закреплены произошедшие в последние годы «изменения в экономической модели страны». В частности, в конституции появится пункт, признающий новые формы собственности, в том числе частную, однако сохранится положение о государственной собственности на основные средства производства и плановом характере экономики.

Как ожидается, обсуждение проекта нового основного закона продлится три дня. После одобрения депутатами документ будет вынесен на референдум. Дата проведения всенародного голосования пока не объявлена, однако, как ожидается, оно состоится до конца года.

Действующая конституция была принята на Кубе в 1976 году, когда страной руководил Фидель Кастро (1926-2016).