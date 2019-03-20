Парламент Казахстана одобрил переименование столицы в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает РИА Новости.
«Принято историческое решение», — сказал спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин по итогам голосования.
Теперь документ должен подписать новый глава государства — Жомарт Токаев, которому и принадлежит инициатива смены названия.
Утром он принял присягу, пообещал придерживаться устоявшегося курса и предложил переименовать Астану в Нурсултан.
Токаев также считает необходимым воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать его именем центральные улицы областных городов.