Парламент Казахстана одобрил переименование столицы в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает РИА Новости.

«Принято историческое решение», — сказал спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин по итогам голосования.

Теперь документ должен подписать новый глава государства — Жомарт Токаев, которому и принадлежит инициатива смены названия.

Утром он принял присягу, пообещал придерживаться устоявшегося курса и предложил переименовать Астану в Нурсултан.