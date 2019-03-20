Парламент Казахстана одобрил переименование столицы в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает РИА Новости.

«Принято историческое решение», — сказал спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин по итогам голосования.

Теперь документ должен подписать новый глава государства — Жомарт Токаев, которому и принадлежит инициатива смены названия.
Утром он принял присягу, пообещал придерживаться устоявшегося курса и предложил переименовать Астану в Нурсултан.
Токаев также считает необходимым воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать его именем центральные улицы областных городов.
| 2019-03-20T16:29:29+00:00 20 марта 2019, 17:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss