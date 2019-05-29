Парламент Израиля самораспустился

Кнессет (парламент Израиля) в первые минуты четверга утвердил во втором и третьем чтениях большинством голосов закон о самороспуске и назначил первые в истории Израиля повторные парламентские выборы на 17 сентября, сообщил по итогам голосования спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн, информирует ТАСС.

«Кнессет утвердил закон о самороспуске, за него проголосовали 74 депутата, против проголосовали 45 депутатов. В Кнессете 21-го созыва пройдут перед закрытием еще два заседания», — сказал он. Трансляцию голосования вел Парламентский канал израильского ТВ.