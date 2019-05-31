Парламент и правительство Украины обвинили президента

Верховная рада Украины и кабинет министров обвинили в пятницу команду Владимира Зеленского в намерении отменить принятые прежней администрацией законы о языке и декоммунизации. Поводом послужили публичные заявления коллег нового главы государства по «Кварталу-95», которые открыто выступили за пересмотр политики Киева в этих вопросах, сообщает ТАСС.

«Мы снова услышали, как представители президента и члены его команды говорят о том, что надо отменить закон о языке, отменить квоты, отменить декоммунизацию, — заявил на заседании парламента спикер Рады Андрей Парубий. — К сожалению, это сегодня для них становится обычной политикой. Так вот, я хочу сказать — и от имени Верховной рады, и от имени правительства — украинский народ вам этого не позволит, земля под вами будет гореть».

Его поддержали вице-премьеры Украины Павел Розенко и Вячеслав Кириленко, также заявившие о неприемлемости отмены законов.