Парламент и кабмин Молдавии отказались подчиняться КС

Парламент и правительство Молдавии отказались подчиняться решениям Конституционного суда, передает РИА «Новости».

Об этом заявила премьер Майя Санду.

«Парламент и правительство, которое я возглавляю, являются законно избранными органами власти и не могут быть распущены никем… Мы не будем подчиняться решениям, которые идут вразрез с законом и волеизъявлением граждан», — сказала Санду.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон был временно отстранен от должности решением Конституционного суда страны. Свой шаг КС мотивировал отказом президента подписать указ о роспуске парламента. Врио президента назначен премьер-министр Молдавии Павел Филип. Он немедленно распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

| 2019-06-09T21:50:35+00:00 9 июня 2019, 22:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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