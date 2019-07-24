«Парламент» Гуаидо одобрил пакт об иностранной военной помощи

Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как «Пакт Рио», был подписан в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участники.