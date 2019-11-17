Парламент Грузии закрыли на замок

Лидеры оппозиционных партий символически навесили замки на все ворота парламента Грузии, сообщает sputnik-georgia.ru.

На территории у здания парламента собрались сторонники более 20 оппозиционных партий, которые требуют проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

«Эти ключи мы передадим народу. Ни у кого не будет возможности ходить в этот парламент», — сказал лидер «Европейской Грузии» Гиги Угулава, который повесил на ворота первый замок.

Ранее оппозиция заявила, что собирается пикетировать парламент Грузии с требованием проведения досрочных парламентских выборов, оставки правительства Грузии и освобождения задержанных на акции протеста 20 июня.

«Мы соблюдаем Конституцию. У нас есть право не дать изменникам Родины работать в парламенте. После того как мы осуществим первые шаги и поставим условия, это будет правильным шагом. Двери парламента откроются только один раз, когда мы примем капитуляцию Иванишвили. Парламента будет недостаточно — будет правительственная канцелярия, мэрия, другие города, районные центры», — сказал Угулава.

Перед всеми воротами в здание парламента оппозиция стала устанавливать палатки.

| 2019-11-17T23:19:57+00:00 17 ноября 2019, 23:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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