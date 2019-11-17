Парламент Грузии закрыли на замок

Ранее оппозиция заявила, что собирается пикетировать парламент Грузии с требованием проведения досрочных парламентских выборов, оставки правительства Грузии и освобождения задержанных на акции протеста 20 июня.

«Мы соблюдаем Конституцию. У нас есть право не дать изменникам Родины работать в парламенте. После того как мы осуществим первые шаги и поставим условия, это будет правильным шагом. Двери парламента откроются только один раз, когда мы примем капитуляцию Иванишвили. Парламента будет недостаточно — будет правительственная канцелярия, мэрия, другие города, районные центры», — сказал Угулава.