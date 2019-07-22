Парламент Грузии проведет внеочередные заседания

В парламенте Грузии планируется проведение внеочередных заседаний.

Законодательный орган собирается организовать внеочередные заседания с 29 июля.

В связи с этим парламент должен обратиться к президенту.

На внеочередных заседаниях будет обсуждаться вопрос перехода к пропорциональной избирательной системе в связи с парламентскими выборами в 2020 году и отмены мажоритарной системы.

Отметим, что летняя сессия парламента Грузии завершилась в конце июня. Депутаты продолжают работать в формате комитетов. Согласно регламенту, осенняя сессия законодательного органа начнется в первый вторник сентября.