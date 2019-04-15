Парламент Египта обнародовал проект поправок в Конституцию страны

Депутаты египетского парламента обнародовали одобренный комитетом по законодательству и конституции проект поправок в основной закон страны, который, в том числе, продлевает срок правления действующего главы государства Абделя Фаттаха ас-Сиси с четырех до шести лет и позволяет ему баллотироваться еще на один срок.
В частности, предлагается включить в конституцию «переходную статью», которая гласит, что «срок действующего главы республики заканчивается через шесть лет после его избрания в 2018 году, ему разрешается переизбираться еще один раз».
Действующая конституция предусматривает максимально два президентских срока по четыре года. Ас-Сиси избирался в 2014 и 2018 годах.
Согласно одобренному в комитете проекту поправок, на постоянной основе статья 140 будет предусматривать два возможных президентских срока по шесть лет.
Также поправки оговаривают создание верхней палаты парламента Египта, две трети которой будут избираться, а одна треть назначаться главой государства.
Кроме того, поправки оговаривают статус армии и запрещают назначать министра обороны без согласия Высшего совета вооруженных сил. Рассмотрение поправок на пленарном заседании парламента начнется во вторник.
Поправки в конституцию должны быть одобрены на всенародном референдуме.
| 2019-04-15T07:58:39+00:00 15 апреля 2019, 09:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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