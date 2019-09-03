Парламент Британии вступит в «бой» с премьером из-за Brexit

Вторник станет одним из важнейших дней в многотрудной и уже многолетней истории Brexit: британский парламент возвращается с летних каникул, и у него будет всего несколько дней на то, чтобы не дать премьеру страны Борису Джонсону вывести страну из ЕС без соглашения.

Джонсон 28 августа объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать самому «жесткому» из всех возможных сценариев Brexit, передает ria.ru.

Выход из ЕС должен произойти 31 октября, и Джонсон обещает, что в этот день Соединенное Королевство выйдет из ЕС — с соглашением или без. На данный момент ситуация зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.