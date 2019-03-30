Парламент Британии проголосует по Brexit в четвертый раз

После очередного провала соглашения о Brexit в британском парламенте премьер Тереза Мэй намерена поставить его на голосование в четвертый раз, сообщает The Daily Telegraph.

Отмечается, что «продавливать» свои условия выхода Британии из ЕС Мэй собирается уже на следующей неделе, и подумывает распустить парламент, если он останется непреклонен.

По словам Мэй, выйти из тупиковой ситуации с Brexit помогут только досрочные парламентские выборы.

«Боюсь, что мы достигаем предела возможностей по этой процедуре в Палате общин», — сказала премьер.

Ранее парламент Великобритании уже в третий раз проголосовал против соглашения о выходе из Евросоюза. Документ был согласован правительством премьер-министра Терезы Мэй и Брюсселем в ноябре.