Парламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit

Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку. Об этом сообщает ТАСС.

В пользу данного решения свой голос отдали 322 законодателей нижней палаты парламента, в против — 306 депутатов.

Сам текст поправки предполагает, что сделка с ЕС не будет одобрена парламентариями до того момента, пока Палата общин не примет все законы, которые нужны для выхода Британии из Евросоюза.

Таким образом, парламентарии намерены предотвратить возможность Brexit без сделки из-за непредвиденных обстоятельств или нехватки времени на выполнение необходимых юридических процедур.

| 2019-10-19T20:34:37+00:00 19 октября 2019, 22:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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