Парламент Британии одобрил перенос Brexit

В Великобритании палата общин парламента одобрила план премьер-министра страны Терезы Мэй об отсрочке Brexit. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, срок выхода из ЕС был перенесен с 12 апреля на 30 июня 2019 года.

Уточняется, что за такое решение проголосовали 420 парламентариев, в то время как 110 высказались против.

До этого Мэй просила ЕС отсрочить Brexit до 30 июня, ЕС же предложил перенести срок до конца марта 2020 года. В среду, 10 апреля, на заседании Европейского совета будет принято решение.