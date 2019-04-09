Парламент Британии одобрил перенос Brexit

В Великобритании палата общин парламента одобрила план премьер-министра страны Терезы Мэй об отсрочке Brexit. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, срок выхода из ЕС был перенесен с 12 апреля на 30 июня 2019 года.

Уточняется, что за такое решение проголосовали 420 парламентариев, в то время как 110 высказались против.

До этого Мэй просила ЕС отсрочить Brexit до 30 июня, ЕС же предложил перенести срок до конца марта 2020 года. В среду, 10 апреля, на заседании Европейского совета будет принято решение.

| 2019-04-09T22:34:12+00:00 10 апреля 2019, 02:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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