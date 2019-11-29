Парламент Боливии запустил механизм для проведения новых выборов

Многонациональное законодательное собрание (парламент) Боливии утвердило регламент для избрания новых членов высшего избирательного суда (TSE), который исполняет в стране функции ЦИК.
Теперь, начиная с 28 ноября, на выборы высшего избирательного суда отводится 20 дней. После избрания и принесения присяги члены TSE должны течение 48 часов объявить о дате новых выборов.
«Утвердили регламент и созыв двумя третями голосов… ждем всех граждан Боливии, которые хотят выдвинуть себя, поскольку завтра утром будут опубликованы необходимые требования», — сообщила спикер сената Эва Копа после завершения сессии обоих палат парламента.(РИА Новости)
| 2019-11-29T01:29:41+00:00 29 ноября 2019, 08:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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