Парламент Боливии запустил механизм для проведения новых выборов

Многонациональное законодательное собрание (парламент) Боливии утвердило регламент для избрания новых членов высшего избирательного суда (TSE), который исполняет в стране функции ЦИК.

Теперь, начиная с 28 ноября, на выборы высшего избирательного суда отводится 20 дней. После избрания и принесения присяги члены TSE должны течение 48 часов объявить о дате новых выборов.

«Утвердили регламент и созыв двумя третями голосов… ждем всех граждан Боливии, которые хотят выдвинуть себя, поскольку завтра утром будут опубликованы необходимые требования», — сообщила спикер сената Эва Копа после завершения сессии обоих палат парламента.(РИА Новости)